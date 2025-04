Santo André celebra 8 anos da reabertura do Banco de Alimentos

A Secretaria de Assistência Social de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, comemora neste mês de abril 8 anos de reabertura do Banco Municipal de Alimentos, completados no último dia 19. O equipamento beneficia atualmente 128 entidades assistenciais cadastradas.

O aniversário foi comemorado nesta terça-feira (22), em evento que contou com a presença da primeira-dama Jessica Roberta, da secretária de Assistência Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris, da diretora do Departamento de Políticas Públicas e Inovação Social, Denise Masselco, da coordenadora do Banco de Alimentos, Ellen Chioda, além de todos os funcionários do equipamento.

“O Banco de Alimentos é mais do que um ponto de distribuição – é um elo fundamental entre a solidariedade e quem mais precisa. Nas instituições que visitamos, vimos de perto como os alimentos doados garantem dignidade, reforçam o cuidado e sustentam o trabalho de quem está diariamente na linha de frente do acolhimento. Ele fortalece o trabalho social e permite que mais pessoas sejam atendidas com respeito e dignidade”, afirma a primeira-dama Jessica Roberta.

Solidariedade que transforma



Ana Claudia de Fabris celebrou mais um ano da reativação do Banco de Alimentos, política pública tão essencial no combate à insegurança alimentar. “Festejar os 8 anos da reabertura do Banco Municipal de Alimentos é reafirmar o nosso compromisso no combate à insegurança alimentar na nossa cidade. Essa conquista foi construída com muito trabalho, parcerias e, acima de tudo, com o coração. Cada alimento arrecadado e distribuído representa dignidade e esperança para milhares de famílias”, garante.

Desde a reabertura, o Banco Municipal de Alimentos já distribuiu mais de 4,3 mil toneladas de alimentos, beneficiando cerca de 55 mil andreenses em vulnerabilidade social mensalmente.