Casa da mãe de Maiara e Maraisa é invadida no domingo de Páscoa

Momentos de tensão... No último domingo, dia 20, a família de Maiara e Maraísa recebeu uma informação que preocupou a todos. Segundo as irmãs disseram ao Portal Léo Dias, criminosos invadiram e quebraram o apartamento da mãe delas, Almira.

Entraram no apartamento dela sim, em outros também. Quebraram tudo lá.

Por conta de um compromisso especial no domingo de Páscoa, a mãe das cantoras sertanejas tinha saído do prédio de Goiânia, no Goiás, para acompanhar a missa do dia da ressurreição de Jesus para os religiosos.

Mas graças a Deus ela estava na missa!