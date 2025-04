Kristen Stewart e Dylan Meyer se casam em Los Angeles, nos Estados Unidos

O amor está no ar! Juntas desde 2019, Kristen Stewart e Dylan Meyer teriam se casado em uma cerimônia íntima no lar do casal em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, elas celebraram a união no último domingo, dia 20.

Em entrevista ao programa The Howard Stern Show da SiriusXM, Kristen já tinha contado sobre como aconteceu o tão especial pedido de casamento. Mas como o relacionamento é entre duas mulheres, a atriz contou que ficava a dúvida de quem seria a primeira a fazer a pergunta:

Não é garantido que eu seria a escolhida, entende o que quero dizer? Tipo, com duas meninas, você nunca sabe quem vai desempenhar aquele papel de gênero estranho e nós não fazemos isso nem pensamos nisso nesses termos.

Quem fez a decisão e planejou foi Dylan, segundo Stewart. Ainda de acordo com ela, o pedido não rolou com grandes preparações em 2021:

Então eu pensei: Espera aí, bom, eu não sou a pessoa certa. E fiquei meio brincando por um tempo, tipo: Não, eu quero ser a pessoa que faz o pedido, tipo, eu quero que me peçam em casamento, e então ela simplesmente pegou o momento e fez acontecer. Foi muito fofo.