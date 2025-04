Confira os números da Quina no sorteio desta terça-feira

A Quina também está com prêmio acumulado e pode pagar no sorteio desta terça-feira a quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa o valor de R$ 4,5 milhões.

Veja as cinco dezenas sorteadas para a Quina:

10, 15, 48, 52, 71

SORTEIO DE SÁBADO

Não houve ganhadores no sorteio de sábado e o prêmio acumulou. Cinquenta e quatro apostas acertaram a quadra e cada uma delas faturou R$ 6.564,74. Na faixa dos três acertos, 5.322 apostas ganharam, cada uma, R$ 63,43

QUANTO CUSTA APOSTAR NA QUINA?

A Quina tem um dos menores valores de aposta entre as loterias da Caixa. A aposta simples, com cinco números marcados no volante, custa R$ 2,50.

A Caixa realiza seis sorteios por semana, de segunda a sábado, sempre após as 20h, no Espaço da Caixa, em São Paulo.