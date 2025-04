Maróstica. Lá vem a mortadela. Uma cobertura internacional. O poema de Celinha... ...singularidades registradas

1º de maio de 2025

Texto: Marquitho Riotto

No feriado universal do Dia do Trabalhador, Maróstica realiza a chegada da mortadela gigante à praça principal da cidade – Piazza degli Scacchi.

A mortadela é trazida numa carruagem enfeitada e cortada em público para distribuição aos presentes.

O evento faz parte da Festa da Primavera e é um espetáculo tradicional.

Estamos em Milão, de onde transmitimos o programa “Canta Itália” da semana passada de dentro de um quarto de hotel próximo à estação ferroviária com o auxílio de um pequeno computador mais um fone de ouvido. Toda a tecnologia de que dispusemos. E no dia 1º de maio testemunharemos a festa do “arrivo dela mortadela” em Maróstica.

Já nesta quarta-feira, mais um “Canta Itália”, aqui de Milão. Como sempre, atenderemos ao pedido das canções solicitadas pelos nossos queridos rádio/ouvintes. Manteremos as seções do programa: "La salsa italiana", "Pílula da Memória", Espaço Saiba mais", "Minuto Itália", "Curiosidades do Direito Romano" e Tantti Auguri". Acompanhem.

CIDADES-IRMAS

Um poema de Célia Guiesser (*)

Anos 80, a ideia surgiu: unir fraternalmente uma cidade medieval a uma cidade do Brasil.

Juntaram-se histórias: dos italianos e da “Mérica, Mérica, Mérica” do Brasil.

São Bernardo do Campo liga-se às tradições de Maróstica. Relações artísticas, históricas, culturais, sociais, comerciais.

O melhor de cada cidade agregou e surpreendeu.

Gastronomia batateira, tabuleiro vivo de xadrez.

Mata Atlântica, Casa de Pedra, Castelo de Cima e Castelo de Baixo.

Móveis e automóveis.

Arte em porcelana e vidro, que do sopro se fez vaso...

Tudo isso encantou, aproximou.

Viramos o século, o irmanamento mantém-se vivo, alicerçado nas origens, no respeito, na reciprocidade e vínculos.

Viva Maróstica! Viva São Bernardo!

Que seus laços se estreitem e a irmandade prevaleça.

SINGULARIDADES

Criação: Célia Guiesser

1 – As muralhas medievais de Maróstica; as muralhas da Serra do Mar, em São Bernardo.

2 – Os castelos de baixo e de cima em Maróstica; a Rua Marechal Deodoro de São Bernardo (“ir pra baixo” (Paço); “ir pra cima” (Ferrazópolis).

3 – Acampamento do imperador Mário em Maróstica; a Casa de Pedra na divisa de São Bernardo com Cubatão.

4 – Maróstica na região do Veneto; vênetos vieram como colonos quando da criação do Núcleo Colonial de São Bernardo.

5 – Os artesãos em vidro, porcelana e pintura em Maróstica; artesãos pós-balsa em cerâmica e reaproveitamentos no pós-Balsa em São Bernardo.

6 – Xadrez vivo em Maróstica, procissão dos carroceiros e a festa de São Bartolomeu em São Bernardo.

7 – Antiga e preservada tradição em Maróstica; São Bernardo, jovem e em transformação (inovação).

8 – 18 mil habitantes em Maróstica; 900 mil em São Bernardo.

(*) Célia Guiesser é integrante da AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo).

Crédito da foto 1 – Divulgação/do correspondente Riotto

Crédito da foto 2 - Fotos: Giorgio Bittante; divulgação; Augusto Coelho

A CIDADE-IRMÃ DE SÃO BERNARDO

1 - Na Festa da Primavera, a chegada da mortadela gigante, “uma celebração da cultura culinária italiana”

2 – Na Piazza degli Scacchi, a fraternidade de uma cidade medieval nos versos de uma poeta são-bernardense

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 23 de abril de 1995 – Edição 8995

MANCHETE – FHC vai cobrar agilidade do Congresso.

Presidente queria acelerar aprovação das reformas constitucionais.

SÃO BERNARDO – Prefeito Walter Demarchi enfrentava há 12 dias a rotina rigorosa de um spa em Sorocaba. Chegou com 98 quilos. A meta era diminuir para 91.

Diariamente, o secretário José Quaglio Neto despachava com o prefeito os assuntos mais urgentes do dia a dia municipal.

DIADEMA – Cidade anunciava o seu Central Park. Construía-se o Parque do Paço em área de 50 mil m2 à Rua Almirante Barroso, na Vila Santa Dirce, entre o Paço Municipal e a Rodovia dos Imigrantes.

PONTO DE VISTA – A terceira idade.

É salutar louvar os gostos dos idosos pela vida e pelo mundo.

Artigo: Tito Costa, então vice-prefeito de São Bernardo.

EM 23 DE ABRIL DE...

1910 - Lei municipal autorizava a construção de duas pontes no Pilar, hoje Mauá.

1925 – De uma notícia publicada pelo jornal “O Commercio de S. Bernardo”:

A notícia de que a empresa dos irmãos Pujol iria implantar uma linha de bonde interligando a Estação (Santo André) e a Vila (São Bernardo) era muito bem recebida na sede do Município.

Uma vez realizado este palpitante melhoramento, esta cidade tornar-se-á um ponto preferido para moradia, dado ao seu salubérrimo clima e a sua bela topografia.

1950 - A cantora lírica Josefina Spagnuolo, natural de São Caetano, ganhava o seu primeiro Prêmio Roquete Pinto, em solenidade realizada no Teatro Municipal de São Paulo.

1955 - Fundada a Oficina Santa Sofia das Associações e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia, no Riacho Grande, São Bernardo.

1970 - Maurice Stans, secretário do Comércio dos Estados Unidos, vinha a Santo André em visita a ISAM (Indústria Sul-Americana).

Foto: Imagem de São Jorge exposta na Paróquia Cidade São Jorge, em Santo André