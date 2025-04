Ferroport bate recorde de exportação de minério em 2024 e caminha para as 30 mi t anuais

A Ferroport, joint venture da mineradora Anglo American e da Prumo Logística que opera o terminal de minério de ferro do Porto do Açu, em São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro, bateu recorde de exportação no ano passado ao embarcar 25,014 milhões de toneladas de minério, 4% a mais do que em 2023. No último mês de 2024, a empresa bateu recorde de movimentação em um mês, embarcando 2,771 milhões de toneladas de minério, transportadas em 17 navios, totalizando 148 embarcações que atracaram no terminal portuário no ano passado.

"Com este volume em apenas um mês, o terminal operou em ritmo de mais de 30 milhões de toneladas anuais, demonstrando a capacidade da Ferroport de operar grandes volumes e o alinhamento com seu planejamento estratégico", afirmou a empresa em nota.

O minério de ferro operado pela Ferroport é extraído pela Anglo American em sua mina em Conceição de Mato Dentro (MG). O produto é transportado por mineroduto de 529 quilômetros, pertencente à Anglo, percorrendo 33 municípios até o Porto do Açu, onde passa por processo de filtragem no terminal da Ferroport e é estocado até ser exportado.

Com o recorde de 2024, o total de embarques realizados pela Ferroport acumulados em dez anos de operação da empresa alcançou a marca de 185,9 milhões de toneladas de minério. Nesse período, mais de 1.100 navios atracaram no terminal da Ferroport para embarques do produto, que, atualmente, têm como principais destinos China e Bahrein, no Golfo Pérsico, além de México, Japão, Holanda, Índia, Argélia, Estados Unidos e outros países da Europa e África, como o Egito. Quando fez o seu primeiro embarque, em 2015, o volume exportado totalizava aproximadamente 8 milhões de toneladas de minério.

"A Ferroport busca uma operação cada vez mais eficiente e sustentável, para assegurar a plena operação, sendo uma referência em terminais portuários no país, conectando o Brasil com os mercados globais. Nosso Programa de Gestão de Ativos, implantado em 2024, vem minimizando o risco de paradas não planejadas e maximizando a eficiência. E priorizamos sempre a segurança de colaboradores e ativos, implementando tecnologias de ponta de monitoramento, treinamentos de segurança e procedimentos operacionais rigorosos", afirmou o CEO da Ferroport, Carsten Bosselmann.

Para modernizar sua infraestrutura, a Ferroport fez investimentos, em 2024, de cerca de R$ 125 milhões, totalizando mais de R$ 500 milhões nos últimos dez anos de operação em seu terminal portuário. Mais recentemente, a companhia iniciou a automação dos seus equipamentos de pátio, aliando inovação, tecnologia e segurança visando uma maior eficiência em suas operações.

Entre os destaques da área operacional no ano passado, a Ferroport apresentou disponibilidade do embarque acima de 94% (em 2023, este indicador registrou 92,5%), além da taxa operacional (global) ter atingido, em média, 6.600 toneladas por hora (t/h), um aumento de 5% em relação ao ano anterior, e taxa efetiva acima de 81% da capacidade nominal do sistema (8.137 t/h).