João Pedro se destacou em provas e acumulou prêmios no 'BBB 25'; relembre trajetória

João Pedro disputa a grande final do BBB 25 nesta terça-feira, 22, ao lado de Renata e Guilherme. O brother, que entrou no programa formando dupla com o irmão gêmeo João Gabriel, chega ao último dia com 13% das intenções de voto segundo enquete parcial do Estadão, ocupando o terceiro lugar na disputa pelo prêmio de R$ 2,72 milhões.

Parceria com o irmão gêmeo

João Pedro entrou no BBB 25 ao lado do irmão João Gabriel, formando a dupla apelidada carinhosamente de "os gemim". Nascidos em Goiatuba, Goiás, os gêmeos de 21 anos ganharam a simpatia do público rapidamente, principalmente pela forte sintonia entre eles e pela maneira extrovertida com que lidavam com a vida no campo, sua maior paixão fora do programa.

Os dois irmãos, que trabalham juntos como salva-vidas de rodeio e influenciadores digitais, começaram o programa destacando diferenças em suas personalidades: João Pedro sempre se apresentou como o mais calmo e paciente da dupla, enquanto João Gabriel era visto como mais "esquentado".

"Meu irmão é mais namorador, parte para cima de todo mundo. É conversador", afirmou João Gabriel sobre João Pedro, ainda no início da temporada.

A parceria entre os gêmeos foi duradoura, sendo desfeita apenas no 14º Paredão, quando João Gabriel foi eliminado com 51,95% dos votos. A saída veio após um confronto simbólico com Diego Hypolito, irmão de Daniele, que havia sido eliminada por João Pedro dois dias antes.

Treta do Chapéu

Um dos momentos mais marcantes da participação de João Pedro foi a briga protagonizada com o irmão João Gabriel, que ficou conhecida pelo público como a "Treta do Chapéu".

Tudo começou durante uma Festa do Líder com temática rural, quando João Gabriel percebeu que o chapéu entregue pela produção para João Pedro era, na verdade, dele.

O engano provocou tensão imediata entre os dois irmãos, resultando em uma discussão acalorada, troca de farpas e um afastamento temporário. Chateado, João Gabriel chegou a abandonar o Apê do Líder e avisou ao irmão: "Comigo você não fala mais nunca".

Após algumas horas e com os ânimos mais calmos, os gêmeos acabaram se reconciliando. João Gabriel esclareceu para os outros participantes que aquele tipo de discussão era comum entre eles: "É normal isso daí. Eu e meu irmão somos desse jeito. Só que a gente ama um ao outro".

Provas e desempenho no jogo

João Pedro se destacou por ser competitivo e participar bem das dinâmicas do BBB 25. Foi o único entre os finalistas a conquistar quatro lideranças, venceu uma Prova do Anjo, garantiu imunidade em outras duas semanas e nunca recebeu o Castigo do Monstro. Ao longo da temporada, passou 11 vezes no Vip e 10 vezes na Xepa.

Uma das vitórias mais impressionantes foi na prova em que os participantes foram içados por cabos a alturas que simulavam um prédio de sete andares. A cada nível, precisavam arremessar objetos em alvos no chão com pontuações variadas. João Pedro somou 525 pontos e venceu a disputa, garantindo vaga no Top 4. Após o resultado, Tadeu Schmidt o apelidou de "goleiro", em referência à sua precisão nos lançamentos.

Além das provas tradicionais, João Pedro também protagonizou momentos marcantes em dinâmicas especiais, como no "Barrado no Baile". Escolhido para ficar de fora da festa da Líder Vitória Strada, foi levado a um quarto separado com o desafio de encontrar cinco chaves escondidas entre 22 mil bolinhas.

Embate com Vitória Strada

Apesar de manter uma postura geralmente tranquila, João Pedro protagonizou um dos conflitos mais intensos da temporada ao indicar Vitória Strada ao Castigo do Monstro após vencer a Prova do Anjo.

A decisão reacendeu uma tensão antiga entre os dois, iniciada ainda nas primeiras semanas, quando o goiano a colocou no Paredão e justificou a indicação com base em conflitos anteriores envolvendo outras sisters.

Na ocasião, Vitória reagiu à justificativa de João Pedro e o acusou de retaliação por ter sido vetado por ela na dinâmica do "Barrado no Baile".

"Você me colocou no Monstro porque eu te barrei da festa", disse a atriz, em meio à discussão que se espalhou pela casa. João Gabriel também entrou no embate, alegando que os dois irmãos haviam sido atacados em comentários que questionavam sua índole. "Você questionou nossa índole. Eu não gostei. Eu não gosto", reforçou João Pedro.

O confronto ganhou ainda mais proporção quando Vinícius interveio para defender Vitória, criticando o tom da conversa e a postura dos irmãos. "Gritar com uma mulher é falta de respeito também", disse o promotor de eventos, em um bate-boca que envolveu diversos participantes.

Horas depois, já mais calmos, os gêmeos se isolaram no Quarto Nordeste para refletir sobre o impacto da discussão. João Pedro reconheceu o excesso: "Tudo bem que a gente fala a, a, a, mas é o nosso jeito. Tudo bem que a gente tem que mudar isso também."

Clima tenso com Eva e rachadura com Renata

Na reta final do programa, João Pedro protagonizou mais um momento de tensão ao se desentender com Eva durante uma festa.

O brother se incomodou com uma suposta expressão de deboche da sister e afirmou, em conversa com Renata, que já não conseguia manter a aliança com a dançarina. "Eu não estou aguentando mais, não", disse, dizendo ainda que o irmão, João Gabriel, também estava abalado pela convivência com a Sister.

A tentativa de Renata de mediar a situação acabou piorando o clima. Acusada por João Pedro de se afastar dos irmãos e falar mal deles com Eva, a sister rebateu: "Claro que não, João!", mas ouviu em resposta: "Já deu pra perceber!".

Ao fim da festa, o desentendimento se estendeu até o banheiro, quando João Pedro ironizou Eva com um comentário sobre o quarto do grupo: "Vou deitar lá, viu Eva, no quarto! Se você deixar... Princesa!". Renata, já irritada com a sequência de provocações, respondeu de forma direta: "Para com isso, João!".

Prêmios e legado no jogo

Durante sua participação no BBB 25, João Pedro conquistou dois apartamentos e um prêmio de R$ 10 mil em diferentes dinâmicas do programa - ou seja, antes da grande final, ele já acumulou um valor de R$ 540 mil.

Em sua retrospectiva no programa, emocionou-se ao rever cenas com João Gabriel e destacou: "Nunca pensei que chegaria na primeira ou na segunda semana. E chegar na final do BBB 25 não tem explicação".

Seguidores e palavras mais usadas

Conforme levantamento do Estadão em parceria com a Cast Insights, João Pedro chega à final com quase 400 mil seguidores a mais no Instagram.

E a palavra mais dita por ele no último mês de programa não poderia ser outra: "irmão", em referência ao gêmeo João Gabriel.

A final do BBB 25 será nesta terça-feira, 22, após a novela das nove. João Pedro, Renata e Guilherme disputam o prêmio milionário.