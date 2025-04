Regina Duarte diz que foi defenestrada ao aceitar cargo no governo

Secretária da Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro por pouco mais de três meses, Regina Duarte falou sobre sua vivência na política. Em entrevista ao Splash, a atriz de 78 anos disse que não estava preparada para a experiência e que foi "defenestrada" do cargo.

"Foi assustador, mas me ajudou a crescer", disse a atriz. "Quis viver essa experiência, vivi dando tudo o que podia dar. Fui defenestrada, essa palavra me ocorreu agora há pouco, e não me arrependo de aceitar o cargo. Pelo contrário, foi muito bom para mim."

Duarte disse que cresceu com seu tempo no governo e classificou o convite da administração Bolsonaro como "irresistível". "Como atriz, sempre fui interessada em conhecer as vastíssimas camadas do ser humano. E o convite para conhecer os subterrâneos de Brasília era um pitel."

Apesar do desejo pessoal de explorar os bastidores da política, a atriz confessa que enfrentou resistência dentro da própria família por sua escolha. "Nunca foi tranquilo para ninguém. As pessoas sabiam que era perigoso ir para Brasília, então ninguém aceitou. Era muita exposição, muitas histórias de que é difícil, um ninho de cascavéis ... Tem que estar preparado para ir para lá."

A comunidade artística também rejeitou Duarte por um tempo por causa de seu apoio a Bolsonaro. "Tentei fazer teatro ano passado, mas os dois textos que escolhi não foram aprovados pelos autores. Não quiseram se envolver comigo, por suas razões, que eu entendo completamente. Então fiquei assim, meio no limbo, ano passado todo. E no início deste ano, o anjo jogou algumas folhas em mim", disse ela, referenciando sua nova paixão, a botânica.

Com sua saída da Secretaria da Cultura, em maio de 2020, Regina Duarte foi convidada para dirigir a Cinemateca Brasileira, mas nunca chegou a assumir o cargo, uma vez que a administração da instituição deixou de ser do governo e passou para a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp). "Era para eu ter passado para a Cinemateca. É uma paixão minha aquele prédio. A proposta era maravilhosa e tinha muito a ver com a artista que eu sou."

Sem contrato com a Globo desde 2020, quando ingressou no governo Bolsonaro, Duarte retorna à emissora durante a programação especial em celebração aos 60 anos do canal. Sua participação deve ser veiculada no final de abril.

Durante participação no Conversa com Bial, Regina Duarte voltou a falar sobre sua experiência na política. "Eu fui muito defenestrada por causa disso ingressar no governo Bolsonaro. Mas eu não sinto mais isso. Foi um momento. Sinto que a sociedade, ela já evolui, ela já é capaz de aceitar que eu posso fazer escolhas", afirmou a atriz na edição do programa transmitida na última segunda-feira, 21.