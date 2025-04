Moraes aparece com tipoia no braço em julgamento no STF sobre tentativa de golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes apareceu com uma tipoia no braço durante a sessão da Primeira Turma da Corte nesta terça-feira, 22. O colegiado analisa a admissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o "núcleo 2", acusado de participar de tentativa de golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022.

Segundo a assessoria da Suprema Corte, Moraes fez uma cirurgia após romper um tendão em um treino. O magistrado malha e é lutador de Muay Thai. O ministro do STF aproveitou o feriado de Páscoa para realizar o procedimento.

A Primeira Turma do Supremo começou a julgar nesta terça se aceita a denúncia da PGR contra Fernando de Sousa Oliveira, Filipe Garcia Martins, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques.

Fernando e Marília eram da cúpula da Segurança Pública do Distrito Federal durante o 8 de Janeiro e Silvinei Vasques era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no período eleitoral de 2022. Já Filipe Martins e Mário Fernandes integravam o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PGR fatiou a denúncia de tentativa de golpe em cinco núcleos. Os integrantes do primeiro grupo, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados próximos como os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, já se tornaram réus em decisão unânime no último dia 26 de março.

Na primeira sessão do julgamento, na manhã desta terça, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, leu o relatório da denúncia. Em seguida, os advogados dos denunciados fizeram sustentações orais. A Primeira Turma também rejeitou as preliminares apresentadas pelos defensores, que questionaram supostos "vícios" no processo.