Obituário - 23 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Aparecida Custódia Constâncio Barros, 90. Natural de Olímpia (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zoraide Bordignon Marcos, 87. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Geralda Angela Costa, 83. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.

Fausto Capeli, 78. Natural de São João do Ivaí (Paraná). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças Faustino, 78. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Aparecida Sasso, 70. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio Pereira, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Bordão Cassini Filho, 61. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Agente de viagem. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sandra Cristina de Souza Gasques, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cozinheira. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Cláudia Russi Alfini, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Advogada. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Fabiola Aparecida Santos do Nascimento, 38. Natural de Osasco (SP). Residia no Centro de Pirapora do Bom Jesus (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Pirapora do Bom Jesus.

SÃO BERNARDO

Else Pegoraro Michelini, 87. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

José Vitório Dias, 79. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Gina Iacuele Fiorte, 99. Natural da Itália. Residia no bairro Fundação. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Vera Lúcia Rebolo Braga, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Francisco Moacyr Marques Alves, 71. Natural de Itapipoca (Ceará). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria José Bonfim, 74. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Vale da Paz.

Azenil Maria Santos Sena, 64. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Alícia Concepcion, 58. Natural da Venezuela. Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Adriana Rodrigues Vieira, 43. Natural de Diadema. Residia no Jardim Santa Terezinha. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Lúcia da Silva, 87. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residiano bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Antonio José Andretta, 74. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Joana D’Arc de Araújo Silva, 64. Natural de Tocantins (Minas Gerais). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Nobuko Kashimoto, 87. Natural do Japão. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião, em Suzano (SP).

Iraci Matias Gubert, 86. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.