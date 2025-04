Fernanda Torres compartilha cliques de férias em Portugal: Me recuperando

Depois de um período longe das redes sociais, Fernanda Torres usou seu perfil oficial no Instagram para contar aos fãs e seguidores seu destino de férias. A atriz, vencedora do Globo de Ouro, está em Portugal e mostrou um pouquinho do seu passeio por meio de um álbum de fotos.

Em um carrossel publicado na plataforma, há um vídeo onde a atriz brinca com os internautas:

- Quanto tempo, né?, começou.

Fernanda aproveitou para falar por onde está passeando, enquanto curte merecido descanso após longa maratona de divulgações de Ainda Estou Aqui.

- Andei sumida, me recuperando em Portugal. Primeiro eu fui lá para o Douro e agora estou aqui em Alentejo.

Nas fotos, a atriz mostra as belas paisagens do país europeu, com parreiras, oliveiras, bons vinhos e até um flagra com um cavalo.