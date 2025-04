Projeto oferece serviços gratuitos no Pop Rua São Bernardo; veja detalhes

A SJC (Secretaria da Justiça e Cidadania), por meio do projeto Cidadania Itinerante, vai oferecer serviços gratuitos à população em situação de vulnerabilidade social durante o Pop Rua São Bernardo, coordenado pelo TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região). A ação acontecerá nos dias 23 a 25 de abril, na Avenida Redenção, 271 - Jardim do Mar, das 9 às 17 horas.

No local serão oferecidos serviços de agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG e CNH; Agendamento na Receita Federal; Atestado de antecedentes criminais; Auxílio para baixar Carteira de Trabalho Digital no celular; Consulta Serasa; Criação de conta GOV; Elaboração de currículo; Emissão 2.ª via de CPF , título de eleitor e 2.ª via de contas (água e luz); Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC; Entrada no seguro-desemprego; Orientações com Procon e Defensoria Pública; Orientações migratórias com a OIM (Organização Internacional para as Migrações); Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa; Registro de boletim de ocorrência; e solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito.

Durante a iniciativa, haverá ainda testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite e Covid-19; vacinação; aferição de pressão arterial; orientação para diabetes, tuberculose, uso de álcool e drogas; saúde bucal; corte de cabelo, esmaltação e maquiagem; refeição; varal solidário; serviços para animais de estimação; entre outros. Os participantes terão orientação sobre FGTS, PIS e Cadastro Único, além de vagas de emprego.

