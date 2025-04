Canja com Canja traz edição especial no mês de aniversário de Santo André

A próxima edição do tradicional Canja com Canja traz uma versão especial em comemoração ao aniversário de Santo André, com o lançamento da coletânea de músicas da MAMP (Mostra Andreense de Música Popular). O evento gratuito será realizado nesta quarta-feira (23), às 18h30, no Saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, com direito a canja de galinha (com opção vegana) para o público.

Realizada pela primeira vez em novembro de 2024, a Mostra Andreense de Música Popular reuniu artistas que representam um panorama da cena musical da região de diversas gerações, e que representou uma retomada de um antigo e tradicional festival, o FAMP (Festival Andreense de Música Popular), mas em formato de mostra.

Na ocasião, alguns dos artistas que participaram do MAMP apresentarão três músicas cada no Saguão do Teatro Municipal, sendo eles Juliana Lima, Elaine Marin, Monica Marsola, Adolar Marin, Marcia Cherubin, Daniel Pessoa, André Marchiori, Vasco Faé, Renan Neri e Klau MPB.

As inscrições para músicos interessados em participar das próximas edições estarão abertas até 25 de outubro pelo link https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1813/

LEIA TAMBÉM:

Santo André abre vagas para novas oficinas culturais gratuitas



Serviço

Canja com Canja | Especial Aniversário de Santo André

Data: 23/4 (quarta-feira)

Horário: 18h30

Local: Saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro