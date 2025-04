Calderano sobe para 3º no ranking mundial do tênis de mesa

Após conquistar o maior título de sua carreira, Hugo Calderano subiu para o terceiro lugar do ranking mundial do tênis de mesa. Sua nova posição foi atualizada nesta terça-feira pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês). Antes da Copa do Mundo, disputada na China na semana passada, o brasileiro aparecia na quinta colocação geral.

Com a subida, Calderano iguala a melhor posição de sua carreira. Ele já havia figurado em terceiro em 2022. A retomada do posto veio com os 1.500 pontos obtidos com o título da Copa do Mundo, em Macau. O evento é um dos mais importantes do circuito, abaixo apenas do Mundial, dos Jogos Olímpicos e das competições Grand Smash, com 2.000 pontos em jogo.

O mesa-tenista brasileiro chegou aos 4.575 pontos e só está atrás dos chineses Lin Shidong (8.975) e Wang Chuqin (6.925), primeiro e segundo colocados, respectivamente. Ambos foram derrotados por Calderano em Macau. O brasileiro superou Chuqin na semifinal e Shidong na grande final da Copa do Mundo. Calderano é o único não asiático no Top 5 do ranking.

No domingo, o atleta de 28 anos fez história para o esporte nacional. Ele se tornou o primeiro campeão masculino não asiático ou europeu a disputar e ganhar uma final da Copa do Mundo na história. Calderano vinha de uma histórica semifinal na Olimpíada de Paris-2024.

No feminino, Bruna Takahashi também se destacou no ranking. A namorada de Calderano alcançou a 16ª colocação, sua melhor da carreira. Até então, sua melhor posição era a 17ª. Ela é a melhor mesa-tenista das Américas no ranking atualizado nesta terça. A liderança pertence à chinesa Sun Yingsha.

Bruna subiu oito posições e chegou aos 1.385 pontos ao obter a melhor campanha de sua carreira na Copa do Mundo, na China. Ela se tornou a primeira brasileira a alcançar a fase de quartas de final.