Casa desaba na zona norte de SP; bebê de 5 meses é resgatada dos escombros

Uma casa desabou na manhã desta terça-feira, 22, no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Seis pessoas, inclusive uma bebê de cinco meses, foram retiradas dos escombro pelo Corpo de Bombeiros, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

A criança e seu avô foram internados em estado grave.

O desabamento pode ter sido causado por vazamento de gás seguido de explosão.

As causas serão investigadas pela Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo e aguarda retorno.

A casa com dois pavimentos ficava na Avenida Humberto Gomes Maia, número 351. Na parte de cima morava um casal com dois filhos - um menino de 11 anos e a bebê que acabou internada. Na parte de baixo, morava o idoso que é pai da mulher e avô da criança.

Por volta das 6h20, houve uma forte explosão e o prédio veio abaixo. Acionado, o Corpo de Bombeiros mobilizou equipes e as seis pessoas que estavam sob os escombros foram retiradas com vida. O idoso, com 70% de seu corpo queimado, foi levado para um hospital da região.

A bebê recebeu atendimento no local e foi encaminhada para o Hospital da Brasilândia. A criança foi estabilizada e entubada, segundo o Corpo de Bombeiros. As outras pessoas tiveram escoriações e ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros mobilizou dez viaturas e cerca de 30 agentes para o socorro.

Ao menos duas casas vizinhas foram afetadas e vão passar por avaliação pela Defesa Civil.

Conforme a SSP-SP, as causas do desabamento serão apuradas em inquérito pela Polícia Civil.