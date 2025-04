Taxas médias de juros recuam com dólar e demais ficam estáveis

O juro futuro intermediário tem leve baixa na manhã desta terça-feira, 22, em sintonia com o dólar e rendimentos dos Treasuries longos, enquanto os demais operavam estáveis há pouco em meio à agenda fraca. No radar estão o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado às 10 horas. No mesmo horário, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga relatório sobre as perspectivas econômicas. Em seguida, o Tesouro faz leilões de NTN-B e LFT (11h).

Às 9h30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,730%, de 14,745% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 recuava para 14,175%, de 14,211%, e o para janeiro de 2029 estava em 14,025%, de 14,028% no ajuste de quinta-feira.