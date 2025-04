Mesmo após feriado, trânsito continua carregado na chegada a São Paulo

Motoristas enfrentam trechos de lentidão na manhã desta terça-feira (22) nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido São Paulo. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o congestionamento é causado pelo excesso de veículos.





Na Anchieta, há pontos de retenção do km 20 ao km 18 e do km 14 ao km 10, ambos no sentido Capital. Já na Imigrantes, o tráfego está congestionado entre o km 65 e o km 62 e também do km 24 ao km 14, na mesma direção. Os demais trechos das duas rodovias apresentam tráfego normal.

Apesar da restrição de caminhões na Imigrantes, entre os km 62 e 40, o trecho apresenta boas condições de tráfego.





O sistema opera em esquema 5x5, com cinco faixas funcionando para cada sentido. A operação normal foi retomada às 21h23 de segunda-feira (21), após a normalização do fluxo de veículos.