Capel estuda levar a Câmara ‘para a rua’

O presidente do legislativo de Diadema, Rodrigo Capel (PSD), estuda medida para aproximar a população dos vereadores e descentralizar as atividades promovidas pela Casa de Leis. “Tenho interesse e vejo com bons olhos em implantar o projeto Câmara na Rua”, disse o parlamentar.

A proposta é inspirada em programa semelhante adotado pelo Legislativo da Capital. Uma vez por mês, a estrutura do Legislativo, sempre centralizada em sua sede, é deslocada para uma região da cidade. Vereadores, assessores e técnicos abrem espaço para a população apresentar demandas.

Os pedidos de interesse coletivo são compilados, analisados e encaminhados para os setores responsáveis. Em outras situações, as informações repassadas pelos moradores podem se transformar em projetos de lei ou indicações ao Executivo.

Na Capital o projeto teve início em março e em Diadema ainda não há prazo para ser implementado. A ideia surgiu após Capel ser recebido por Ricardo Teixeira (União Brasil), presidente do Legislativo paulistano, na sede da Câmara de São Paulo, há pouco mais de um mês.

Além de agrupar demandas, a proposta objetiva também estimular o engajamento e a participação da população de forma organizada, a qual poderá ter acesso aos parlamentares e técnicos legislativos e adquirir mais conhecimento sobre a estrutura política e administrativa da Câmara.

A ideia, para ser levada à frente e ser aplicada na prática vai além da vontade do presidente. “Para que isso dê certo é preciso do apoio dos colegas vereadores, que serão os protagonistas. Agendas como essa da Câmara na Rua aproxima a população dos vereadores e os vereadores dos problemas dos bairros”, esclareceu Capel.

Do ponto de vista orçamentário, o custo é baixo, pontuou o chefe do Legislativo, sem apresentar valores. A proposta, segundo o presidente, prevê montar uma estrutura mínima com cadeiras, microfones e mesas, em um clube ou até mesmo em salão de igreja nos bairros da cidade. De acordo com o projeto de Capel, ao menos uma vez por mês uma região receberá o projeto.

A pauta já circula entre os parlamentares de Diadema e há boa aceitação. A operacionalização do serviço também é analisada pelo corpo técnico da Câmara. Apesar de não dar uma data para o projeto começar a ser executado, Capel espera que a primeira edição ocorra no início do segundo semestre, logo após o recesso parlamentar.