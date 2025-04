Diocese celebra missa em homenagem a Francisco

A Diocese de Santo André reuniu na última segunda-feira (21), na Catedral do Carmo, fiéis de diversas paróquias do Grande ABC para celebrar a Santa Missa em homenagem póstuma ao papa Francisco, que morreu aos 88 anos. Cerca de 50 padres contribuíram com a cerimônia. A missa reuniu católicos de todas as idades, emocionados, tristes e gratos pela vida e legado do pontífice.

Iniciada pontualmente ao meio-dia, como de costume, a celebração começou destacando as características espirituais do papa, como a humildade e a sensibilidade diante da divisão do mundo.

“Desde sua eleição em 2013, Jorge Mario Bergoglio encantou fiéis e não fiéis com sua mensagem de misericórdia, justiça social e amor ao próximo. Seu papado foi caracterizado por uma proximidade singular com os mais pobres, uma visão renovada sobre o papel da Igreja e reformas que buscavam tornar a instituição mais transparente e inclusiva”, disse o seminarista Rafael Lourenço Campachi Martin no início da celebração.

A atuação social de Francisco chegou a render-lhe acusações de que era comunista, fato comentado pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, responsável pela Diocese do Grande ABC. “Ele falou muito sobre justiça social, que é preciso partilhar as riquezas, que a ganância não vem de Deus, sobre essa sede por dinheiro. Então, tem gente que não gosta. Tem governantes que não gostam dele e acham que todo mundo que fala de pobre e de partir o pão é comunista. Mas isso é uma ignorância”, afirmou o líder dos católicos na região.

Dom Pedro também defendeu a ideia de que o governo deve promover empregos para combater a raiz da pobreza. “Já à Igreja cabe oferecer assistência aos que mais precisam, sem manter as pessoas presas a programas governamentais, acabando com a necessidade de parte da população viver de esmolas”, complementou.

A passagem de Francisco pelo Brasil também foi relembrada como uma das primeiras realizações de seu pontificado, destacando-se a relação com os jovens durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, além da simplicidade e do carisma demonstrados ao povo.

O padre Joel Nery, pároco da Catedral Nossa Senhora do Carmo, classificou o momento como triste, mas cheio de esperança. “Estamos no Jubileu da Esperança. Não podia haver momento melhor para o papa realizar a sua Páscoa. Essa é a nossa esperança: a Páscoa definitiva. Acho que Deus, em sua providência, preparou a Páscoa do papa junto com a de Cristo”, disse o padre, que complementou: “Para quem tem fé, a vida não é tirada, é transformada.”

Representantes políticos estiveram presentes na celebração em homenagem ao papa. Entre eles o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Lima (Podemos), que estava acompanhado do chefe do Legislativo são-bernardense, Danilo Lima (Podemos).

“A atuação do Papa Francisco estava baseada na humildade, na entrega aos pobres. Embora fosse chefe de Estado e tivesse direito às honrarias do cargo, dispensou todas elas para se apresentar como ser humano. Vai fazer muita falta”, disse Marcelo Lima. “Tomara que a Igreja eleja um sucessor à mesma altura”, completou.





Religiosos destacam o líder de todas as fés