Com cachorra internada, Gracyanne Barbosa se emociona ao falar sobre pets que morreram e da que fugiu

Gracyanne Barbosa fez um desabafo nas redes sociais na noite da última segunda-feira, dia 21, após descobrir que uma de suas cachorrinhas de estimação teve que continuar internada. A musa fitness surgiu emocionada nos Stories do Instagram ao relembrar o pet que perdeu antes de entrar no BBB25, a que morreu e outra que fugiu enquanto estava confinada.

A influenciadora inicialmente havia contado que estava indo buscar a cachorrinha Bela, que precisou de cuidados veterinários após apresentar diarreia e vômitos.

- Gente, para quem está perguntando, a Bela ficou internada. Lembra que eu falei ontem que ela estava com diarreia e vomitando. Graças a Deus não é nada demais. Ela fez os exames, já melhorou e daqui a pouco eu vou buscar.

Em seguida, a famosa apareceu chorando ao contar que, infelizmente, sua pet ainda não recebeu alta.

- Eu falei que a Bela ia sair hoje. Ela não está aqui ainda. Eu acabei de vir vê-la, ela está com diarreia, os exames não deram nada e provavelmente ela vai ficar bem, mas eu achei que eu ia levar ela para casa e não foi isso que aconteceu. Mas o meu choro é que vou aproveitar para falar com vocês que desde que eu sair do programa eu não consegui vir.

Gracyanne então lembrou de seus outros bichinhos de estimação:

- Quem me acompanha sabe que um dia antes de confinar eu perdi o Thorzinho, também foi porque ele estava com diarreia e quando ele foi internado ele teve uma parada cardíaca. E quando eu estava dentro da casa a Angel que é uma cachorrinha que eu ganhei do fã-clube fugiu e eu tive a Belety também que faleceu por idade, e eu não pude me despedir delas duas.

E finalizou contando que ainda não conseguiu encontrar Angel, que segue desaparecida desde o final de janeiro.

- E eu estava devendo vir falar com vocês ainda, a Angel a gente continua procurando, botei recompensa, Defesa Civil procurou, Bombeiros. Ela sumiu dia 30 de janeiro. Então, não sei, mas é isso. Eu fiz um videozinho bem pequeno da Bela, que eu vou mostrar aí para vocês e eu peço orações. É, eu sei que muita gente não entende esse amor por cachorro e fala infinitas coisas, mas eu acho que quem ama, quem tem, sabe que é como se fossem filhos para gente, e é inevitável que..