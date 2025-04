Tony Ramos volta às novelas “com alma de poeta”

A Globo estreia dia 28, sete da noite, a novela Dona de Mim, escrita por Rosane Svartman e que tem como grande diferencial a presença de Tony Ramos no elenco. O ator, após tremendo susto, quando precisou passar por duas cirurgias no cérebro em maio de 2024, se recuperou bem e voltou ao trabalho. Já encarou o The Masked Singer, fará uma ponta em Garota do Momento como Roberto Marinho e logo em seguida ficará exclusivo da nova novela das sete.

Sobre o Abel, seu personagem na trama, diz que é “um homem com alma de poeta”, que sempre admirou as artes, a música erudita e o jazz.

“Ele sempre esteve ligado à cultura por tradição familiar, mas se vê impelido a comandar as empresas do pai, já que foi escolhido para isso”, prossegue.

Apesar de não ter muita vocação para os negócios, o personagem resolve atender ao pedido do pai e assume a empresa, se frustrando por não poder seguir uma atividade artística, como escritor.

“Ele é um homem de poucas palavras, mas gosta de citar poemas, muitas vezes respondendo com trechos poéticos de forma humorada e tranquila”, conclui Tony, que também retoma o espetáculo O Que Só Sabemos Juntos com Denise Fraga, no Tuca, em São Paulo, a partir de 9 de maio. Tá muito em forma!

TV tudo





Neto é o Neto Neto, da Band, tem o jeito dele, meio que ame-o ou deixe-o, mas é um alguém, para quem o conhece, autêntico, absolutamente verdadeiro e muito do bem. Em um de Os Donos da Bola, na semana passada, sem a menor cerimônia, ele deu a maior moral para o pessoal do Bola na Rede, da Rede TV!. Chamada que não tem preço. COP A Band, com vistas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Belém, de 10 a 21 de novembro, vai montar dois estúdios, um para a rádio e o outro da TV. Eduardo Oinegue irá ancorar o Jornal da Band de lá, durante o período. O arquiteto Gustavo Pena foi contratado para desenvolver o projeto. Ciclo natural O grande especial do próximo dia 28, em comemoração aos 60 anos da Globo, “será um encontro de gerações”, explica o executivo Amauri Soares, reunindo ex-funcionários e o pessoal de agora. Em relação a esse ciclo, Soares encara como um processo natural: “pegamos o bastão e vamos passar para outras pessoas”. Hoje é o dia Preparem os corações! Salvo qualquer encrenca de última hora, data hoje, será conhecida a nova programação do SBT. Pelo menos, há a promessa de apresentação aos seus diretores. Um assunto que até aqui ficou restrito a Daniela Beyruti e ao diretor Mauro Lissoni, da programação. Momento especial A Rio2C, maior evento de criatividade da América Latina, dispara em 27 de maio sua nova edição. E com direito a um momento especial no dia 29: o painel Boni e Boninho, a partir das dez da manhã. Um espaço dedicado a compartilhar suas muitas experiências e a falar sobre os desafios da indústria do entretenimento. Troféu Imprensa O Troféu Imprensa, agora com Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, terá algumas diferenças em relação aos tempos do Silvio Santos. Na forma e conteúdo. Além do anunciado tapete vermelho, as outras novidades só serão conhecidas durante as gravações de quarta-feira. Hoje é o dia Final de BBB é sempre uma final de BBB. Se a edição atual empolgou ou não, como foi o caso, hoje é o dia de conhecer o grande vencedor. O programa, após Vale Tudo, será todo transmitido da casa, o seu interior e jardim. Vilã das nove Toda boa novela pede uma grande vilã. É do jogo. Desta forma, Três Graças, substituta do remake de Vale Tudo, também terá a sua. O nome da personagem já foi definido: Arminda. Características A grande vilã de Três Graças vai bagunçar com a vida da mocinha vivida por Sophie Charlotte. Nesse momento, como não poderia deixar de ser, vários nomes estão sendo pensados para fazer essa bandida da trama, entre eles, Arlete Salles.