‘Não tem pena de morte no País, mas mataram meu filho’

Lucas Eduardo Martins dos Santos, na época com 14 anos, foi comprar bolacha na favela do Amor, em Santo André, e dois dias depois seu corpo apareceu boiando no Parque do Pedroso, um dos braços da Represa Billings. Para os familiares, o menino foi morto por policiais militares. A PM nega e o laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou morte por asfixia mecânica compatível com afogamento, sem sinais de lesões traumáticas, segundo informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Os parentes alegam que PMs estiveram no endereço do menino cerca de duas horas antes dele sair de casa, perguntando quem morava na residência. A mãe de Lucas, Maria Marques Martins dos Santos, 44, teria ouvido a voz do jovem responder “eu moro aqui”, a poucos metros da casa.

Seis anos após o caso, a família ainda busca por justiça e continua sem respostas do culpado pela morte do garoto. A investigação foi conduzida na época pelo SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Santo André e o inquérito policial foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário em julho de 2022 – o caso foi encerrado por falta de provas. Em 2019, dois policiais militares foram afastados das ruas.

“A Justiça para pobre não existe. Meu filho estava cheio de hematomas pelo corpo, todo machucado e só de cueca. Encontramos parte das roupas dele em frente a uma escola próxima de casa. Como uma criança que sai para comprar bolacha vai parar nua em uma represa? A vida da nossa família acabou e o Estado não se importa em esclarecer esse crime. O Lucas era um menino alegre, não era ladrão, não era criminoso, o sonho dele era ser bombeiro”, desabafa a mãe do jovem. Após a morte do filho, Maria vive à base de remédios, que a auxiliam a controlar a ansiedade e a ajudam a dormir.

A família alega que, depois do desaparecimento de Lucas, policiais militares rondaram a casa do jovem e gritaram “Cadê o Lucas?”. A ação seria uma provocação aos parentes que utilizaram a frase durante protestos realizados pelo bairro, nos dias em que o garoto estava sumido.

