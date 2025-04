Ouro supera US$ 3,5 mil pela 1ª vez na história em meio a preocupações com o Fed

Os contratos futuros do ouro ultrapassaram nesta terça-feira, 22, a marca de US$ 3,5 mil por onça-troy pela primeira vez na história, no segundo dia consecutivo de recordes, ainda em meio a preocupações sobre a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após novos ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chefe da instituição, Jerome Powell.

Às 7h08 (de Brasília), o ouro para entrega em junho subia 1,60% na Comex, a US$ 3.480,00 por onça-troy, após tocar mais cedo o patamar inédito de US$ 3.509,90 por onça troy.