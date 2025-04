Após morte do Papa, 'Conclave' ganha nova relevância; veja onde assistir

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), os olhos do mundo se voltam mais uma vez para os bastidores do Vaticano — e o filme Conclave, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2025, ressurge como um retrato instigante (ainda que ficcional) do processo de escolha de um novo pontífice.



O longa, dirigido por Edward Berger, mergulha nos corredores silenciosos da Santa Sé e nos dilemas de fé, poder e política enfrentados pelos cardeais durante o ritual do conclave. Baseado no romance homônimo de Robert Harris, Conclave mistura tensão e drama com um toque de mistério, enquanto retrata a eleição papal após a morte de um líder da Igreja.



Na trama, o Cardeal Lawrence (vivido por Ralph Fiennes) é responsável por conduzir uma votação marcada por divisões internas: de um lado, o progressista Bellini (Stanley Tucci); do outro, o tradicionalista Tedesco (Sergio Castellitto). Ainda no páreo, o intrigante Tremblay (John Lithgow) promete reviravoltas. Ao longo dos dias de clausura, alianças são formadas, segredos vêm à tona e a fumaça branca parece cada vez mais distante.



Apesar de utilizar algumas licenças criativas, o filme acerta ao retratar o clima reservado e ritualístico do conclave real, de acordo com especialistas em história da Igreja.



Para quem deseja assistir ao longa e entender melhor os bastidores da escolha papal em um momento tão atual, Conclave está disponível no Brasil pelo Amazon Prime Video. Uma ficção que, agora, conversa diretamente com a realidade.