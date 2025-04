Incêndio atinge cobertura de prédio em Santo André

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (21) em um apartamento localizado na Rua América Central, no Parque Oratório, em Santo André. A ocorrência foi registrada por volta das 15h17.



De acordo com informações iniciais dos solicitantes, havia muita fumaça saindo do último andar do edifício, o que levou ao envio imediato de quatro viaturas para o local. Ao chegar, os bombeiros constataram que o fogo estava concentrado na cobertura do prédio.



A atualização do chamado indicou que as chamas tiveram início em uma churrasqueira. Apesar do susto, não houve registro de vítimas. As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio ainda durante o atendimento da ocorrência.