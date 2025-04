Viih Tube rebate influenciadora que a acusou de plágio em campanha publicitária: Minha resposta não foi deboche

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube se pronunciou nesta segunda-feira, dia 21, após ser acusada de plágio pela também criadora de conteúdo Graciely Junqueira. A polêmica teve início no último domingo, dia 20, quando Graciely afirmou que uma das publicidades feitas por Viih seria semelhante a um conteúdo anteriormente publicado por ela.

Em resposta, Viih Tube usou suas redes sociais para rebater a acusação e questionou o motivo pelo qual o assunto ainda está sendo abordado publicamente por Graciely. Segundo ela, a situação já havia sido esclarecida anteriormente, com pedido de desculpas e crédito dado à criadora original na legenda da publicação.

Se você não gosta de confusão poderia ter me chamado no direct invés de gravar o vídeo. Minha resposta não foi deboche, foi honesta! Pedi desculpas, coloquei o ib na legenda. O que mais você gostaria que eu fizesse?

Ela seguiu, afirmando ainda que a própria Graciely poderia ter se baseado em outra fonte para criar o conteúdo original.

Porque assim, procurei referências seguindo a vinheta do desenho e nisso achei seu vídeo, você também copiou de algum lugar, certo? Já te dei o ib e não estou entendendo porque ainda está falando disso. Se precisar de mais alguma coisa você pode me chamar no direct! Um beijo!, finalizou Viih.

A reposta da mãe de Lua veio na postagem em que Graciely relatou que não gosta de confusão:

O vídeo de ontem tomou uma proporção tão absurda que fiquei impressionada, não era e nem é meu objetivo criar algum tipo de rivalidade entre eu e ela [...] Percebi que ontem aconteceram alguns posicionamentos por parte dela que hoje já não encontrei, acredito que foram apagados, isso fez com que mais questões fossem levantadas entre as pessoas, como por exemplo a pauta trend, que de fato não era; mas eu nem preciso me justificar muito, porque já tem gente o suficiente fazendo isso por mim, o que me deixou imensamente grata e feliz.