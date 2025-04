Vitória Strada fala sobre amizade polêmica com Camilla e Thamiris: Tenho muita coisa para entender ainda

Vitória Strada participou do Café com Eliminado nesta segunda-feira, dia 21, com Ana Maria Braga no Mais Você. Ao analisar sua passagem pelo BBB25, a atriz falou sobre a amizade polêmica com Camilla e Thamiris.

A apresentadora, por sua vez, fez questão de mostrar alguns vídeos das irmãs falando sobre Strada. Após assistir a alguns frames, ela comentou:

- Eu tenho muita coisa para entender ainda, mas eu não tenho como falar que eu faria diferente, porque eu fiz o possível naquele momento.

Ainda de acordo com Vitória, a amizade com as irmãs causou uma grande reflexão sobre sua forma de lidar com as pessoas em sua vida:

- A gente tem que ser sim alguém que escuta o outro, que entende o lugar do outro, mas até certo ponto, porque ali eu tava vendo muito mais o lugar do outro do que o meu.

Relacionamento com Daniel Rocha

E, claro, Ana Maria Braga quis saber um pouco mais sobre o coraçãozinho de Vitória. Atualmente, ela está em um relacionamento com Daniel Rocha.

- A gente estava gravando um filme e foi assim que a gente se conheceu mais. Como amigos, e como confidentes.

Sobre a ida ao reality, Strada ainda completou:

- Ele me apoiou muito. Ele é uma pessoa mais low profile, e ele tava super ativo. Fiquei chocada.