Zubeldía dá espaço a garotos do São Paulo diante de baixas por lesões e vê estratégia funcionar

O São Paulo, enfim, venceu a primeira no Brasileirão 2025. Para isso, o técnico Luís Zubeldía contou com alguns nomes da base para superar o Santos por 2 a 1 neste domingo, em um MorumBis com 52 mil torcedores. Titular pela primeira vez, Matheus Alves, de apenas 20 anos, foi um dos destaques da vitória tricolor.

"Bom demais estrear num clássico como titular, nessa festa maravilhosa no Morumbi", disse o atleta. "Dei meu melhor para garantir essa vitória tão importante para a gente", declarou o meia após a partida.

Não apenas pela oportunidade dada pelo técnico argentino, mas a vitória traz um grande alívio para o clube tricolor, que só tinha empatado no Brasileirão até então. "Precisávamos disso, ainda mais pela torcida. A torcida esperava isso de nós e veio na hora certa, num clássico. Focar a cabeça no resto do campeonato, e também na Libertadores."

Matheus Alves foi considerado um dos melhores em campo com muita justiça. Foi dos pés dele o passe para o gol de André Silva, aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo já vencia por 1 a 0. No lance, o meia recebeu a bola vinda da defesa na risca do meio de campo. Avançou até a entrada da área santista e cedeu a assistência na medida. O camisa 17 nada precisou fazer além de empurrar a bola para o fundo das redes.

O clássico deste domingo mostrou que é possível que o São Paulo não dependa de nomes específicos. Com Oscar, Lucas e Calleri lesionados e Luciano, que sequer saiu do banco, a equipe teve superioridade sobre o Santos com o brilho de Ferreirinha mais uma vez, além os garotos da base mostrando serviço: Matheus Alves e Lucas Ferreira. Ambos mostraram maturidade emocional e tática para substituir Oscar e Lucas. Alves ainda sofreu um pênalti não assinalado pela arbitragem.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, diante do Libertad, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O time paraguaio lidera o Grupo D com 6 pontos. A equipe paulista vem logo atrás, com 4.