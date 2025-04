Alex cobra projeto contra enchente para liberar recurso

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com base eleitoral no Grande ABC, enviou ofício à Prefeitura de São Bernardo, datado de 4 de abril, solicitando envio de projeto contra enchentes na Vila Galileia, tendo em vista que destinou recursos para a cidade por meio da Emenda Parlamentar Individual nº 30370002, aprovada este ano para o orçamento de 2025.

Segundo o documento, o projeto é imprescindível para a destinação da verba aprovada, a qual é voltada para ações de prevenção, resposta, recuperação e mitigação dos impactos provocados pelas enchentes que atingiram a cidade no fim de janeiro.

No início de fevereiro, o deputado esteve na Vila Galileia, uma das áreas mais afetadas pelos temporais à época, e se comprometeu a enviar recursos federais para o bairro.

Neste sábado (19), após o temporal que deixou diversos pontos de São Bernardo embaixo d’água, o cidadanista usou as redes sociais para cobrar novamente da Prefeitura projeto para combate a enchentes. “Vou seguir atento e cobrando”, disse

Por meio de nota, Alex Manente afirmou que, até o momento, não houve qualquer resposta por parte da Prefeitura de São Bernardo ao ofício encaminhado.

“No dia 4 de abril de 2025 foi protocolado, junto à Prefeitura, ofício solicitando a apresentação dos projetos executivos para a realização de obras de combate às enchentes no município. Os recursos destinados a essas intervenções já estão aprovados no Orçamento Federal, por meio de emendas parlamentares individuais do deputado federal Alex Manente. No entanto, a liberação dos valores depende da apresentação dos referidos projetos por parte da administração municipal”, disse por meio de nota.

A PREFEITURA

Questionado, o governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) informou que não há registro de recursos aprovados por meio de emenda do deputado Alex Manente com a finalidade de minimizar os impactos das chuvas.

A Prefeitura afirmou ainda que a atual gestão foi responsável por pleitear, no início deste ano, recursos destinados à drenagem, por meio de projetos apresentados junto ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) , totalizando o montante de R$ 127.881.339,00, entre aporte do OGU (Orçamento-Geral da União) e da Caixa Econômica, visando ao enfrentamento de forma concreta de situações decorrentes das fortes chuvas.

“Não há como se afirmar, neste momento, sobre recursos aprovados para tal objeto. O que temos são requerimentos, sob análise do governo federal, neste caso. Em outra frente, o município, agora reinserido no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, está em vias de fechar convênio com o governo do Estado, por meio do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), para tirar do papel um plano robusto de drenagem. Essa alternativa apenas se abriu com o retorno da cidade à entidade regional (no início de janeiro)”, informou a prefeitura ao Diário.

“Reforçamos ainda que não há nenhum recurso liberado de emendas parlamentares suficiente para solucionar problemas crônicos de alagamentos em São Bernardo”, complementou o governo são-bernardense.