Athetico-PR derrota CRB em confronto direto pelos primeiros lugares da Série B

O Athletico-PR venceu o CRB por 2 a 0, em partida realizada na noite deste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Alan Kardec e Renan Peixoto. Agora, o Athletico-PR chegou aos nove pontos, mesma pontuação do CRB.

O time paranaense controlou as ações no primeiro tempo, mesmo sem criar muitas oportunidades. Com uma proposta mais defensiva, o CRB ficou em seu campo a maior parte do tempo. Aos cinco minutos, o experiente atacante Alan Kardec aproveitou jogada que envolveu a defesa alagoana para deixar o time da casa em vantagem.

Atrás do marcador, o CRB precisou sair para o jogo, no entanto, só conseguiu incomodar a defesa do time da casa após os 30 minutos da etapa inicial. Douglas Baggio, Herculano e Gegê tentaram a reação, mas não tiveram efetividade.

No segundo tempo, o CRB voltou com mudanças, mas a primeira oportunidade foi do Athletico-PR. Aos nove minutos, Palácios arriscou de fora da área, mas errou a meta de Matheus Albino. A resposta ocorreu aos 14, quando Gegê mandou uma bomba e Mycael apareceu para afastar.

O jogo permaneceu aberto até os 36 minutos da etapa final, quando Renan Peixoto recebeu de Revis e empurrou para o fundo das redes defendidas por Matheus Albino, garantindo a vitória do Athletico-PR e o placar final na Ligga Arena.

Na próxima rodada, o Athletico-PR entra em campo na quinta-feira, para enfrentar o Novorizontino, às 21h35, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O CRB encara o Paysandu, no sábado, às 19h, no Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 CRB

ATHLETICO-PR - Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Esquivel (Tobias); Felipinho (Patrick), Falcão e Zapelli (Tevis); Luiz Fernando (Velasco), Alan Kardec (Renan Peixoto) e Isaac. Técnico: Maurício Barbieri.

CRB - Matheus Albino; Hayner (Mikael), Anderson Jesus (Darlisson), Henri e Matheus Ribeiro; Fernando Henrique (Thiaguinho), Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio (David) e Breno Herculano (Daniel Lima). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Alan Kardec aos 6 minutos do primeiro tempo e Renan Peixoto, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zapelli (CAP); Hayner, Anderson Jesus, Darlisson e Higor Meritão (CRB).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 436.815,00.

PÚBLICO - 23.320 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).