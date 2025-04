Palmeiras é salvo por Weverton, bate Fortaleza e assume liderança do Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza concentraram no segundo tempo as emoções do duelo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Castelão. A vitória dos palmeirenses por 2 a 1 refletiu o equilíbrio do jogo. Após uma primeira etapa monótona, os times renunciaram a um jogo amarrado e de estudo do adversário. Assim, os palmeirenses ampliaram o placar que já estava a favor, mas sofreram o desconto do rival. Weverton, nos minutos finais, garantiu a vantagem ao defender pênalti de Lucero.

A vitória coloca o Palmeiras na liderança, em vantagem sobre o Flamengo, que apenas empatou com o Vasco, e seguido por Fluminense, que empatou com o Vitória. Já o Fortaleza chega ao sexto jogo sem vitória, o quarto no Brasileirão, e se aproxima do Z-4.

Os dois times têm compromissos pela Libertadores no meio da semana. O Palmeiras sobe 3.637 metros até La Paz, para encarar o Bolívar. O Fortaleza também viaja, mas à Bucaramanga, na Colômbia, onde encara o Atlético Bucaramanga.

Durante toda a primeira etapa, pouco foi criado. As equipes de Abel Ferreira e Juan Pablo Vovjoda anularam uma a outra, com boas marcações no meio de campo. O primeiro lance de destaque aconteceu a partir de um lançamento e contra-ataque do Palmeiras.

Flaco López lançou Estêvão. O garoto saiu cara a cara com João Ricardo e cavou fraco. A bola ia entrando, mas Kusevic afastou para escanteio em cima da linha. O jogo parou por impedimento, na sequência. Entretanto, tanto Flaco quanto Estêvão estavam antes da linha de meio de campo, o que tornava a jogada legal. Mesmo assim, não foi assinalado escanteio para os palmeirenses.

Ainda que tenha sido uma etapa de equilíbrio, o primeiro tempo teve a chance mais clara para o Palmeiras. Novamente, não foi uma jogada elaborada. Giay pressionou alto e roubou a bola em frente à área. Ele abriu para Facundo Torres, que, assim como Estêvão, cavou fraco. David Luiz que salvou desta vez.

A presença do Palmeiras no ataque se manteve. Deyverson fez falta em Micael e deu uma chance para os paulistas. Richard Ríos bateu rasteiro. A bola desviou e sobrou para Facundo Torres empurrar para as redes.

O segundo tempo parecia continuar na mesma tônica. O Palmeiras não se expôs a riscos e parecia confortável com o 1 a 0. O Fortaleza demorou a se mobilizar em busca do empate. O que obrigou uma ofensiva foi o segundo gol palmeirense. Em lançamento de Estêvão, Flaco López ficou no mano a mano com David Luiz e conseguiu bater tirando do zagueiro e do goleiro João Ricardo.

Somente então Vojvoda buscou reagir. O técnico desarmou o esquema com três zagueiros e colocou Lucero em campo. A pressão do time cearense aumentou, mas mais com bolas alçadas na área do que trabalhando passes.

Em um desses lances, Allanzinho cruzou para Deyverson fazer de cabeça. O atacante recolocou o Fortaleza no jogo, mas não comemorou contra o ex-clube. A partir de então, a pressão sobre os palmeirenses aumentou ainda mais.

Um novo cruzamento gerou uma disputa entre Deyverson e Naves. O zagueiro saltou com o braço aberto e atingiu a bola. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli demorou, mas seguiu a orientação do VAR e assinalou pênalti. Weverton saltou certo e salvou a cobrança de Lucero.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 2 PALMEIRAS

FORTALEZA - João Ricardo; Kusevic, David Luiz (Lucero) e Gustavo Mancha; Yago Pikachu (Tinga), Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Calebe (Lucca Prior) e Mancuso (Diogo Barbosa); Allanzinho (Kervin Andrade) e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão (Naves), Facundo Torres (Allan) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Facundo Torres, aos 49 minutos do primeiro tempo e Flaco López, aos 12. e Deyverson, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Allanzinho (Fortaleza) e Richard Ríos (Palmeiras).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

RENDA - R$ 685.890,00.

PÚBLICO - 23.877 presentes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.