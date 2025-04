Real Madrid marca nos acréscimos, vence o Athletic Bilbao e persegue o Barcelona no Espanhol

O Real Madrid já acumulava 21 finalizações sem conseguir tirar o zero do placar contra o Athletic Bilbao neste domingo no Santiago Bernabéu, quando aos 48 minutos do segundo tempo Valverde acertou um belo chute cruzado sem chance para o goleiro Simon e deu a vitória ao atual campeão espanhol por 1 a 0. Faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o Real soma 69 pontos contra 73 do rival Barcelona. O Bilbao é o quarto colocado, com 57 pontos.

Além da disputa no Nacional, os dois maiores times da Espanha fazem um confronto direto no sábado, em Sevilha, pela decisão da Copa do Rei. Além disso, na 35ª rodada, os postulantes ao título se enfrentam no Lluís Companys no dia 10 de maio.

Desfalcado de Mbappé, suspenso, e no primeiro jogo após a eliminação na Liga dos Campeões diante do Arsenal, o Real Madrid pressionou o Bilbao de maneira contundente neste domingo. Teve mais de 70% de posse de bola e finalizou 22 vezes contra apenas 3 do adversário, mas no tempo regulamentar conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar.

Endric entrou aos 13 minutos do segundo tempo no lugar de Ceballos, e Vini Jr. chegou a marcar aos 35 minutos do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de Endrick no início da jogada após revisão do VAR.

Na próxima rodada do Espanhol, antes da decisão da Copa do Rei, o Real Madrid enfrenta o Getafe na quarta-feira. No mesmo dia, o Bilbao recebe o Las Palmas.