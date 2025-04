São Paulo conta com garotos campeões da Copinha, supera Santos e vence primeira no Brasileirão

O São Paulo venceu finalmente a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro em 2025. Após quatro empates, a equipe superou o Santos, em duelo válido pela quinta rodada, neste domingo, no MorumBis. A vitória afasta o time tricolor da zona de rebaixamento e o coloca no meio da tabela. Já os santistas flertam com o Z-4.

O clássico deste domingo mostrou que é possível que o São Paulo não dependa de nomes específicos. Com Oscar, Lucas e Calleri lesionados e Luciano sequer saindo do banco, a equipe teve superioridade sobre o Santos com dois garotos no meio e, de novo, o brilho de Ferreirinha.

O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana, contra o Ceará, fora de casa. Antes disso, os são-paulinos têm compromisso pela Libertadores, contra o Libertad, no Paraguai, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Já o Santos tem a semana livre até o duelo contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, no domingo.

O São Paulo demonstrou mais afinco ao buscar o ataque no começo, mas sem criar algum perigo. O próprio lance do primeiro gol parecia apenas mais um. Entretanto, a abertura do placar, com Ferreirinha, aos nove minutos, ilustra qualidades táticas do time de Luis Zubeldía.

André Silva, substituto de Calleri, sai da área para ser opção ao camisa 11. Ele cruzou para o companheiro, que já havia encontrado espaço livre dentro da área. Diante das dificuldades de um elenco curto, poucos pontos positivos vinham sendo evidentes até então.

A versatilidade foi outro. Sem ser com tanta paciência para tocar a bola, mas em um contra-ataque, o São Paulo ainda ampliou. Matheus Alves arrancou e cruzou para André Silva empurrar para o gol. O garoto, junto de Lucas Ferreira, também titular, mostraram maturidade emocional e tática para substituir Oscar e Lucas Moura.

E o São Paulo precisou de maturidade. Mesmo com o Santos desorganizado, houve desconto, com Tiquinho Soares, de pênalti. A chance foi assinalada após Enzo Díaz saltar com o braço aberto e atingir a bola dentro da área.

Os são-paulinos reuniram-se ainda dentro de campo ao fim do primeiro tempo. O tema só pode ter sido como evitar um empate. Afinal, esse havia sido o roteiro contra Alianza Lima, Cruzeiro e Botafogo.

Deu certo. O time continuou melhor no segundo tempo. Foram do São Paulo as principais chances. Matheus Alves chegou a ficar cara a cara com Brazão e foi derrubado, com toque do goleiro na sua perna. A arbitragem entendeu que o santista tomou a bola do são-paulino e mandou o jogo seguir.

A partir dos 30 minutos do segundo tempo, contudo, Luis Zubeldía aceitou correr o risco de chamar o Santos para atacá-lo. O argentino sacou os dois garotos e optou por Bobadilla e Ferraresi.

A tônica passou a ser o Santos buscar um empate, mesmo que sem sucesso. Ferreirinha, extenuado, justificou porque o técnico o tirou contra o Allianza Lima. A substituição foi criticada, mas Zubeldía buscou preservar o atleta, diferente deste domingo.

Os acréscimos pareciam não acabar para os são-paulinos. Os 52 mil torcedores devem ter visto em câmera lenta quando Rafael saltou, aos 49 minutos, para tirar quase de dentro do gol o que seria o empate santista em cabeçada de Rollheiser.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 SANTOS

SÃO PAULO - Rafael; Cédric (Igor Vinícius), Ruan, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Matheus Alves (Ferraresi); Lucas Ferreira (Bobadilla), Ferreirinha e André Silva. Técnico: André Silva.

SANTOS - Gabriel Brazão; Leo Gody (JP Chermont), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Rollheiser; Barreal (Gabriel Veron), Guilherme (Deivid Washington) e Tiquinho Soares. Técnico:

GOLS - Ferreirinha, aos 9. e André Silva, aos 22, e Tiquinho Soares, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Antônio, Rafael, Alisson, Sabino, Matheus Alves, Rodriguinho e Enzo Díaz (São Paulo) e Rollheiser e Tiquinho Soares (Santos).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

PÚBLICO - 52.436 presentes.

RENDA - R$ 3.157.886,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).