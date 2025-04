Estado envia mais de 1500 itens a cidades atingidas pelas chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mobilizou equipes e encaminhou mais de 1500 itens de ajuda humanitária para os municípios afetados pela fortes chuvas provocadas pela passagem de uma frente fria, que causaram inundações, deslizamentos de terra e danos em casas e vias de diversas cidades entre sexta-feira (18) e sábado (19).

Em Diadema, choveu 101 milímetros (mm) em poucas horas — o equivalente a 95% da média esperada para todo o mês de abril (106,6 mm). A cidade recebeu 1.150 itens de ajuda humanitária, como colchões, cestas básicas, cobertores, travesseiros e kits de limpeza e higiene pessoal. Técnicos da Defesa Civil também foram deslocados para apoiar o município na decretação de situação de emergência.

Palmeira d’Oeste, na região noroeste do estado, registrou fortes rajadas de vento na sexta-feira (18), que derrubaram árvores em um assentamento rural. Cerca de 20 famílias ficaram desabrigadas. Lá, foram enviados pela Defesa Civil de SP mais 387 itens de assistência humanitária, entre eles colchões, alimentos, cobertores e produtos de higiene.

Em São Vicente, uma cratera se abriu na Rua Peró Lopes de Souza, no cruzamento com a Avenida Marechal Deodoro, próximo a um condomínio residencial. Técnicos da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Ambientais(IPA) fizeram vistoria no local na manhã deste domingo (20).

Segundo levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual, o litoral e o ABC registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas. Guarujá liderou os acumulados, com 215 mm no Jardim Albamar — valor que representa 112% da média mensal de abril (190,7 mm). Em Santo André, o volume chegou a 112 mm, superando a média esperada para o mês.

Confira os principais acumulados de chuva registrados até as 6h47 deste domingo (20), segundo dados do CEMADEN e INMET:

Guarujá (Jardim Albamar): 215 mm

Guarujá (Perequê 2): 167 mm

Santo André (Vila Príncipe de Gales): 112 mm

Diadema (Jardim Inamar): 101 mm

São Vicente (Paranapuã): 125 mm

Praia Grande (Xixová): 126 mm

Santos (Morro São Bento / Ponta da Praia / Chico de Paula): entre 120 mm e 126 mm

Mauá, São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires: entre 93 mm e 112 mm

A Defesa Civil estadual monitora as áreas de risco e está com equipes mobilizadas para prestar assistência aos municípios atingidos.