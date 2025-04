Bolsonaro segue na UTI e posta foto de pontos no abdômen

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) desde o dia 13 deste mês, quando passou por cirurgia para resolver um bloqueio no intestino causado por aderências tecidos que se formam entre órgãos após procedimentos cirúrgicos). Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star e compartilhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ainda não há previsão de alta da UTI.

Neste domingo, Bolsonaro postou uma foto do abdômen sem curativo, deixando à mostra os pontos da operação. No post divulgado em suas redes sociais, o ex-presidente afirma que ainda está alimentação oral. “Recebendo nutrição por via venosa e realizando sessões diárias e mais acentuadas de fisioterapia para acelerar minha recuperação. A recomendação médica é de repouso absoluto, sem visitas, e ainda não há uma data definida para alta da UTI”, afirmou.

Ainda segundo o liberal, o curativo foi retirado na manhã deste domingo para limpeza e averiguação da situação, além de dreno na lateral esquerda de meu abdômen.

“Tenho me mantido estável, com a pressão controlada é uma resposta clínica considerada positiva pelos médicos”, disse.

O procedimento cirúrgico é o sexto realizado pelo ex-presidente desde a facada que levou durante a campanha de 2018, e as complicações têm origem nesse episódio. Michelle Bolsonaro tem acompanhado o marido ao longo dos últimos dias e postado em suas redes sociais os boletins médicos.