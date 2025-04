Diadema monta força-tarefa para ajudar vítimas da enchente

Na manhã deste domingo (20), a Prefeitura de Diadema mobilizou uma grande força-tarefa para atender a população atingida pelas fortes chuvas registradas na tarde de sábado (19). Cerca de 100 pessoas, entre servidores municipais, voluntários e secretários, participaram da ação emergencial, voltada principalmente à limpeza de ruas e residências tomadas pela lama.



De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, Diadema foi a cidade mais afetada do Grande ABC, registrando um volume de 101 milímetros de chuva em apenas duas horas — o equivalente a 24 dias de precipitação, em um dos maiores temporais da história recente do município.



Segundo a prefeitura, ao menos 50 famílias tiveram suas casas invadidas pela água, e 19 delas perderam todos os pertences. Para auxiliar os moradores, o governo estadual enviou 50 cestas básicas, 50 kits de higiene, 50 kits de limpeza, 50 kits avulsos e 200 kits dormitório (com colchões, lençóis, travesseiros e cobertores).



As regiões mais afetadas incluem os bairros e pontos como:

- Antônio Parreira

- Piscinão Mém de Sá

- Centro/Piraporinha

- Praça dos Miosótis

- Casa Grande x Fundimbem

- Muro da Ulisses

- Muro da Gema

- Terminal Diadema



A prefeitura informou que as equipes seguem nas ruas para minimizar os impactos da enchente, prestar suporte aos moradores e garantir o restabelecimento da cidade.



Moradores que puderem contribuir com doações de alimentos, roupas, colchões ou produtos de higiene podem procurar o CRAS Leste, na Rua Idealópolis, 295 – Naval, ponto de coleta aberto desde as primeiras horas do domingo.