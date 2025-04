‘Dona de Mim’: atores dão spoilers antes da estreia

A nova novela das sete da Globo, Dona de Mim, estreia no próximo dia 28 no lugar de Volta por Cima. Escrita por Rosane Svartman, a trama promete encantar o público com personagens cheios de camadas, situações que misturam drama e humor, e um mergulho em temas sociais contemporâneos. Antes do primeiro capítulo ir ao ar, o elenco conversou com o Diário na última quarta-feira (16), na festa de lançamento no Museu de Arte do Rio, e deu alguns spoilers sobre o que o público pode esperar.

No centro da trama está Leona, vivida por Clara Moneke, que destaca: “A Leona é essa mulher do Brasil, né? Muito humana. Ela entra no buraco dela e ela mesma sai. Ri da tristeza, ri da desgraça, ri do problema e ri na cara do perigo. Isso é muito bonito da Leona”.

A novela mergulha na vida da família de Abel, personagem de Tony Ramos, um homem tradicional, viúvo e pai de três filhos – um deles adotivo. “Ele é um homem que adora a família, os filhos e é viúvo do primeiro casamento. Nesse primeiro casamento teve dois filhos biológicos e um ele adotou, que é o personagem do Juan[PAIVA]. Em seis meses que conhece Filipa, uma artista performática, se apaixonam e ela dá um gás na vida dele que ele jamais poderia esperar. Vão se casar. Eis que surge uma criança na hora da cerimônia. O resto, eu não falo. Assistam a partir de 28 de abril”, instiga o veterano, mantendo o mistério.

Cláudia Abreu, por sua vez, entrega uma personagem complexa: Filipa é intensa, frustrada com o fracasso na carreira artística e marcada por falhas como mãe. “Ela tenta ser validada, mas vive uma batalha interna com um transtorno de humor. Isso me motivou a voltar à TV: a possibilidade de falar sobre saúde mental de forma leve e acessível”, explica a atriz, após nove anos de seu último papel na emissora.

Já no núcleo empresarial da história, as tensões fervem. O vilão Jacques, interpretado por Marcello Novaes, promete carisma e muitos conflitos. “Ele não se conforma que o irmão [ABEL]seja o presidente da fábrica de lingerie. Ele estudou fora, acha que merece o cargo. Quando percebe que não vai conseguir por bem, decide conseguir por mal.”

Entre os filhos de Abel, há o despreocupado Davi, vivido por Rafa Vitti. “Davi é privilegiado e quer só curtir. Mas a vida vai pedir que ele reveja comportamentos, principalmente com a Leona”, adianta o ator, destacando o humor como marca registrada do personagem.

Felipe Simas traz o sombrio Danilo, um homem que representa a frustração de muitos brasileiros. “Ele se formou, mas não consegue atuar na área. Vai tratar do abandono materno e de uma raiva contida que exige muito emocionalmente de mim como ator”, conta.

Já Marcos Pasquim entra na trama como Ricardo, parceiro de Jacques nos planos ambiciosos. “Ele é ansioso, estudou para ganhar dinheiro e se junta a quem pensa igual. Juntos, eles vão causar.”

Quem também promete momentos impactantes é Camila Pitanga, a Ellen, em um papel descrito como “radical e inspirador”. Ela prefere não revelar muito, mas entrega o tom da personagem: “É uma mulher forte, serena, que faz escolhas difíceis. É uma novela que traz debates importantes com afeto e leveza. Estou numa novela protagonizada pela Clara Moneke. Isso me enche de alegria”.

Sob direção artística de Allan Fiterman, Dona de Mim pretende levar uma mistura de drama, humor e crítica social. A partir do dia 28, o público vai conhecer essa história que promete ser, ao mesmo tempo, espelho e catarse.