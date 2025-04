Justin Bieber compartilha nas redes sociais clique raro do filho

No último sábado, dia 19, Justin Bieber agraciou os fãs com um clique inédito do filho. O pequeno Jack Blues Bieber nasceu em 23 de agosto de 2024, fruto do casamento do cantor com Hailey Bieber. O casal é discreto em relação ao herdeiro e ainda não exibiu seu rostinho.

Ao compartilhar a foto rara do bebê, o artista seguiu preservando a imagem de Jack, mostrando ele de costas com o corpo inteiro aparente. O menininho aparece no clique com uma roupinha nas cores verde e amarelo.

É claro que os fãs amaram o post e rapidamente preencheram os comentários com mensagens, completamente derretidos pelo baby Bieber.

Hailey e Justin são casados desde setembro de 2018. A modelo, influenciadora e empresária tem forte conexão com o Brasil, pois sua mãe, Kennya Deodato, nasceu no país tropical. Ela ainda é neta do pianista, arranjador e produtor musical carioca Eumir Deodato.