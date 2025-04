Amanda Kimberlly se veste de coelho para celebrar feriado com Helena

No dia 3 de julho de 2024, a terceira filha de Neymar Jr., Helena, fruto de um affair com Amanda Kimberlly, veio ao mundo. Desde então, a neném, que mora com a modelo, é vista constantemente nas redes sociais da mãe.

No último sábado, dia 19, a famosa se reuniu com amigas e seus filhos para celebrar o feriado e vestiu uma fantasia de coelhinho da Páscoa para animar os bebês e entregar seus presentes.

Em registros compartilhados por Andressa Castorino, que estava presente, a modelo aparece com a roupa interagindo com os pequenos. Helena surge toda animada e vibrando muito com o momento enquanto vê o coelhinho interagir com ela.

Ao republicar um clique no qual aparece segurando a cabeça da fantasia de baixo do braço, Amanda Kimberlly escreveu:

Depois que você vira mãe...