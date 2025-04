Litoral de SP tem 50 praias impróprias para banho

O Estado de São Paulo contabiliza 50 praias impróprias para banho, segundo o último balanço divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

A Cetesb considera a praia imprópria para banho quando há mais de cem colônias de bactérias por 100 mililitros de água, em duas ou mais amostras, em um período de cinco semanas. A orientação é que os banhistas evitem o contato com o mar nessas localidades.

Na liderança do balanço, aparece Itanhaém com doze praias impróprias. Bertioga, Santos e Praia Grande estão com sete praias com más condições cada um dos municípios.

Das 175 praias monitoradas, 125 estão com condições próprias para banho. A próxima atualização será feita na quinta-feira, 24.

Veja quais praias estão impróprias para banho

Ubatuba - 5

- Rio Itamambuca

- Praia de Iperoig

- Praia de Itaguá - Ponto 1

- Praia de Itaguá - Ponto 2

- Toninhas

Caraguatatuba - 4

- Prainha

- Indaiá

- Palmeiras

- Porto Novo

São Sebastião - 4

- São Francisco

- Pontal da Cruz

- Deserta

- Porto Grande

Ilhabela - 2

- Portinho

- Veloso

Guarujá - 1

- Perequê

- Santos - 7

- Ponta da Praia

- Aparecida

- Embaré

- Boqueirão

- Gonzaga

- José Menino - Rua Olavo Bilac

- José Menino - Rua Fred. Ozanan

São Vicente - 3

- Praia da Divisa

- Itararé - Posto 2

- Praia da Ilha Porchat

Praia Grande - 8

- Boqueirão

- Vila Tupi

- Vila Mirim

- Maracanã

- Vila Caiçara

- Real

- Balneário Flórida

- Jardim Solemar

Mongaguá - 6

- Central

- Vera Cruz

- Santa Eugênia

- Itaóca

- Agenor de Campos

- Flórida Mirim

Itanhaém - 7

- Campos Elíseos

- Suarão

- Suarão - AFPESP

- Parque Balneário

- Centro

- Balneário Jardim Regina

- Balneário Gaivota

Peruíbe - 3

- Parque Turístico

- Balneário S. J. Batista

- Avenida São João