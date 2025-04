Força que não recua

Os mais recentes dados do Produto Interno Bruto do Grande ABC revelam cenário animador: a região registrou crescimento de 4,9% em 2024, acima do desempenho do Brasil (3,4%), do Estado de São Paulo (3,4%) e da Região Metropolitana (4,5%). Tal avanço demonstra a solidez da atividade econômica local, mesmo diante das turbulências enfrentadas nas esferas nacional e global. Em tempos de instabilidade, alcançar esse índice de expansão não é obra do acaso, mas reflexo de uma dinâmica regional que resiste, adapta-se e avança. O PIB é o termômetro da produção de riquezas, e os números mostram que as sete cidades que compõem o bloco têm feito a lição de casa com competência.

O destaque fica por conta da indústria, que cresceu expressivos 8,2% no último ano, tornando-se o principal vetor da evolução da economia regional. O setor produtivo, que há décadas responsável pela identidade do Grande ABC, mostra fôlego renovado. Investimentos em inovação, ampliação da capacidade instalada e modernização dos processos contribuíram para esse desempenho. Mais do que gerar resultados contábeis, o segmento local manteve empregos, estimulou cadeias de produção e sustentou o comércio e os serviços. Em meio às incertezas externas e à oscilação de indicadores nacionais, o ramo demonstrou capacidade de resposta e adaptação, confirmando sua importância.

A resiliência econômica do Grande ABC, evidenciada pelo comportamento ascendente do PIB, conforme mostra alentada reportagem publicada nesta edição do Diário, deve ser reconhecida como resultado de esforços conjuntos entre empresários, funcionários e instituições locais. Mesmo sem contar com condições ideais, a região se move com determinação. Cabe agora aos gestores públicos, entidades representativas e sociedade civil manter esse ritmo, promovendo políticas que estimulem a competitividade e garantam sustentabilidade ao desenvolvimento. O Grande ABC mostrou que é possível crescer com constância. Que esse impulso seja mantido, não como exceção, mas como tendência.