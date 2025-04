Netuno estreia na Série D com derrota em casa

Os quase dois meses de preparação do Água Santa para a Série D do Campeonato Brasileiro tiveram pouco resultado prático na estreia diante do Pouso Alegre, ontem à noite, na Arena Inamar, em Diadema. Não bastasse a forte chuva no município, que atrasou o confronto em 35 minutos, o time da casa foi presa fácil para os mineiros, que venceram, por 3 a 2, o confronto válido pelo Grupo A6.

O resultado mostrou ainda que os dez reforços apresentados pela diretoria do Netuno nas últimas semanas precisarão adquirir ritmo de jogo e entrosamento.

Com apoio da torcida, o Água Santa saiu na frente com Rafael Vaz, ainda aos 14 minutos do primeiro tempo. A ligeira vantagem passou a impressão que os donos da casa estreariam com o pé direito no torneio. Mas Leonardo Muchacho, aos 29, e Adsson, aos 43, mostraram que o Netuno teria de jogar muito mais para atingir o resultado esperado – 2 a 1 Pouso Alegre.

O marcador, que já não era favorável ao Água Santa, voltou a ser movimentado aos 12 minutos da etapa final, quando Leonardo Muchacho, mais uma vez, ampliou para os visitantes. Um pesadelo total para o time do técnico Sérgio Guedes.

Sem se entregar, no entanto, o Água Santa conseguiu reduzir a desvantagem já os 53 minutos, em pênalti cobrado por Felipe Barreto.

Na segunda rodada, no próximo sábado (26), o Netuno vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Nova Iguaçu, que ainda ontem empatou com o Porto Vitória-ES, por 1 a1.

Demais jogos da chave: Boavista-RJ 2 x 2 Portuguesa; e Maricá-RJ 2 x 0 Rio Branco-ES