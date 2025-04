Roger Machado aprova arbitragem após empate do Inter

Ex-ídolo gremista, Roger Machado dirigiu o Internacional em seu quinto clássico neste sábado e ainda não perdeu. Com o 1 a 1 no Brasileirão, agora soma três empates além de duas vitórias. Após o jogo, o técnico comemorou o ponto conquistado fora de casa, mas revoltou os tricolores ao elogiar a arbitragem em análise do lance no qual um pênalti acabou sendo ignorado. O presidente gremista, Alberto Guerra, prometeu ir à CBF protestar.

Braulio da Silva Machado foi ao monitor do VAR verificar uma possível falta de Aguirre em Aravena dentro da área, aos 39 minutos do segundo tempo, na qual o lateral tromba com o atacante e não consegue tocar na bola, e viu somente "disputa de jogo."

"Considerando o critério que o árbitro adotou durante toda a partida, não havia justificativa para ele marcar uma penalidade daquelas", afirmou Roger Machado. "Acredito que ele utilizou a tecnologia de forma adequada, pois teve duas oportunidades para tomar sua decisão: uma no campo e outra no VAR. Ele optou por não marcar, e devemos respeitar", completou.

Após aprovar a arbitragem, Roger Machado celebrou o resultado após sair em desvantagem na Arena do Grêmio. "Somar pontos é importante no Brasileirão. E um ponto fora de casa é sempre comemorado, ainda mais em clássico que a gente está conseguindo produzir bem na casa do adversário", disse o técnico, que já havia empatado em visitas ao Flamengo e Fortaleza, além dos 3 a 0 no Beira-Rio diante do Cruzeiro - perdeu como mandante do Palmeiras.

O técnico gostou da apresentação do time e previu "coisas boas" caso a postura seja mantida. "Esse time se recusa a ficar atrás do placar. Se a gente mantiver esse nível de envolvimento, lá na frente teremos grandes coisas para conquistar", enfatizou.

O time colorado agora muda a chave e foca em duelo da Copa Libertadores, nesta terça-feira, diante do Nacional do Uruguai, no Beira-Rio. Pelo Brasileirão, o time volta à campo no sábado, novamente em casa, em clássico com o Juventude.