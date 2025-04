Na palma da mão, uma viagem à Grécia Antiga

Uma tarde comum entre primos no bairro Parque dos Cata-Ventos vira uma aventura mágica quando um garoto vestido como os antigos gregos surge misteriosamente no quintal. O que parecia impossível acontece: os seis jovens acabam transportados para a Grécia Antiga e precisam descobrir como voltar para o Brasil dos dias atuais.

É assim que começa a história de Perdidos no Tempo e o Olho do Ciclope, primeiro livro da escritora Leslie Szabo, de Santo André. A obra mostra como os jovens Ísis, Íris, Dédalo, Ícaro, Diana e Ártemis, filhos de arqueólogos e historiadores, precisam usar coragem e inteligência para voltar para casa. No caminho, enfrentam criaturas mágicas, deuses e precisam resolver enigmas para conseguir sobreviver. Uma ficção volta para o público infantojuvenil.

“Eu tive essa ideia baseado no que eu sempre gostei: mitologia grega, egípcia, aventura, um pouquinho de rock e culinária também”, conta Leslie. Segundo ela, os personagens têm um pouco de amigos, parentes e pessoas que ela conheceu durante a vida. “Eles são crianças do nosso tempo, que viajam para um passado muito distante. Quis mostrar como seria viver ao lado de figuras que a gente só conhece pelos livros”, destaca.

Apesar de ainda não ter visitado a Grécia, a autora garante que estudou bastante para deixar a história o mais verdadeira possível. “Pesquisei nomes, costumes, comidas, roupas. Tive muitas conversas com historiadores também. Mergulhei de verdade neste universo”, explica.

Apesar de não ser um livro de receitas, Leslie, que também é chef de cozinha, fez questão de incluir sua outra profissão na história. “Eu menciono muitos quitutes, como o pão de queijo, a torta de limão, e até algumas receitas malucas que as protagonistas criam. No livro também temos comidas tradicionais da Grécia”, avisa a escritora.

A autora comanda também o ateliê Cozinha do Rock, em Santo André, onde mistura sua paixão pela culinária e pela música.

Leslie acredita que a sua obra pode se tornar uma referência no Brasil para quem gosta desse tipo de aventura. “Espero que seja uma semente de algo maior. Escrevi pensando em todas as idades, mas especialmente nas crianças, que merecem sonhar e aprender com histórias assim”, diz.

De acordo com a andreense, muitos comparam sua obra com Percy Jackson, premiada série de livros americana, que também conta sobre jovens em aventuras com deuses e criaturas das antigas mitologias. A autora explica que ainda não leu os livros, mas que ficou curiosa depois que começou a escrever. “Agora, mais do que nunca quero conhecer. Talvez me ajude a ter mais ideias para o futuro”, brinca.

Com 352 páginas e disponível em formato físico e digital, Perdidos no Tempo e o Olho do Ciclope é o começo de uma série. Leslie já está escrevendo a continuação, que deve trazer de volta alguns dos personagens do primeiro livro. “Vai ter mais aventura, mais mistérios e quem sabe, mais deuses também”, adianta.

Os pequenos leitores aventureiros que queiram conferir Perdidos no Tempo e o Olho do Ciclope podem encontrar a obra na internet. A versão digital da história está disponível a partir de R$ 9,90, enquanto o livro físico custa R$ 90.