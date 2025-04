Após temporal, São Bernardo registra mais de 7 mil imóveis sem energia

O temporal que atingiu o Grande ABC no sábado (19) causou estragos e deixou milhares de moradores sem energia elétrica na manhã deste domingo de Páscoa (20). Segundo o Mapa de Falta de Energia da Enel, atualizado às 8h59, São Bernardo concentra o maior número de afetados na região, com 7.274 unidades consumidoras sem fornecimento – o equivalente a 1,97% dos clientes da cidade.



LEIA MAIS: Após temporal, domingo de Páscoa terá possibilidade de mais chuva na região

Em Santo André, 660 imóveis seguem sem luz, representando 0,18% do total. Diadema (64), Mauá (87) e Ribeirão Pires (14) também registram casos isolados de falta de energia. São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra, por outro lado, não têm ocorrências ativas no momento, de acordo com o levantamento.



A reportagem do Diário entrou em contato com a Enel e o texto será atualizado assim que a empresa se manifestar sobre a situação em São Bernardo.



As fortes chuvas de sábado causaram alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia em diversos pontos da região metropolitana.