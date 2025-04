Marcelo Lima entrega Praça Bruxelas antes do prazo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), aproveitou o feriado de Páscoa para devolver à população do Rudge Ramos a Praça Bruxelas totalmente revitalizada. O evento de ontem contou com grande número de famílias e moradores do entorno, que vieram aproveitar o playground, a academia ao ar livre e a bela área de convivência, que tem mesas de jogos em meio às árvores, que tornam o lugar convidativo para bate-papo ou descanso.

A revitalização, cuja ordem de serviço foi assinada em 9 de fevereiro, foi entregue antes do prazo de 90 dias previsto pela Prefeitura e parabenizada pelos moradores durante a agenda.

Marcelo Lima afirmou que os moradores do entorno tiveram participação ativa na concepção do projeto. Segundo o prefeito, a proposta original contava com quadras esportivas e grades para segurança, o que foi rejeitado pela população local.

“Esta praça foi pensada junto com os moradores, que participaram desde a primeira reunião sobre a revitalização. Esse é o nosso jeito de governar. Com diálogo, escuta e respeito ao que as pessoas realmente precisam”, destacou o prefeito.

A falta de segurança foi um dos problemas apontados pelos moradores. “Não dava para vir aqui na praça. Tenho minha netinha e não vinha aqui antes por medo. Agora está tudo muito bonito. Espero que continue assim. Vai dar para voltar mais vezes”, afirmou Carlos Almeida, morador de um condomínio da região.

Já Alessandra Caroline Gonçalves destacou a importância de se ter um espaço como a nova Praça Bruxelas para o bem-estar da população do entorno. “Essa reforma foi muito importante para o lazer de nossas crianças e nossos animais”, disse a moradora, cujo filho aproveitou o espaço do playground.

A reforma, que recebeu investimento de R$ 348,7 mil, conta uma baia de apoio para a GCM (Guarda Civil Municipal), que será finalizada no início da semana, bem como dois pontos de acessibilidade, que devido às chuvas não ficaram prontos. Iluminação de LED completa a segurança.

“Essa reforma foi pensada para valorizar o que os moradores mais pediram: segurança, iluminação e um espaço que pudesse ser usado por todos”, destacou o secretário de Serviços Urbanos do município, Fernando Longo.