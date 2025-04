Governador coloca Estado à disposição da região após temporal

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) acompanhou com atenção os desdobramentos do temporal que atingiu o Grande ABC na tarde deste Sábado de Aleluia (19). No início da noite, o republicano falou por telefone com o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), e colocou a estrutura do Estado, como a Defesa Civil e o Fundo Social, à disposição dos municípios atingidos.

“Como é que estão as cidades após estas chuvas? Conte com todo o aparato do Estado caso precise amparar as famílias. A Defesa Civil e o Fundo Social de São Paulo estão à sua disposição para colaborar”, disse Tarcísio de Freitas em telefonema ao prefeito andreense por volta das 18h.

Apesar dos transtornos verificados na maior parte dos municípios do Grande ABC, não há registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Neste momento, apenas Ribeirão Pires conta com problemas significativos no abastecimento de energia elétrica. São 2.000 endereços sem luz neste momento. A operação das composições pela Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltou ao normal após ficar paralisada por cerca de duas horas.

Gilvan destacou a atenção de Tarcísio com Santo André, lembrando que, na quarta-feira, ele já havia enviado a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) para patrulhar a cidade. “Essa semana reforçou a segurança e agora ligou com a preocupação com a chuva. Isso mostra que o governador está acompanhando de perto a cidade e essa parceria é fundamental para atender a nossa gente”, disse o prefeito.