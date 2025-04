Após temporal, Prefeitura de Mauá intensifica limpeza

A Defesa Civil de Mauá informou que uma forte tempestade atingiu a cidade na tarde deste sábado (19), com média de 45 mm de chuva entre 15h28 e 17h35. Mais do que o triplo do previsto que era de 14mm. As regiões mais afetadas foram Vila Magini (77,62 mm), Jardim Oratório (73,71 mm) e Jardim Paranavaí (48,82 mm). Às 18h, todos os pontos de alagamento já haviam sido normalizados, sem registros em áreas de risco.

Equipes da Prefeitura estão atuando na limpeza, e a Defesa Civil segue em monitoramento. Em emergências, os números 199 (Defesa Civil), 193 (Bombeiros), 192 (Samu) e 153 (GCM) estão disponíveis.