Corredor ABD alaga e água invade casas em São Bernardo

O corredor Metropolitano ABD, em São Bernardo, está totalmente alagado em decorrência das fortes chuvas que castigaram o Grande ABC na tarde de hoje. A água atinge cerca de um metro de altura, deixando carros cobertos. Alguns motoristas chegaram a subir no veículo em busca de um lugar acima do nível da água para se proteger.





As casas do entorno estão sendo invadidas pela água. Moradora da Rua Canindé sem saída, na Pauliceia, a esteticista Tatiane Gomes, 42 anos, precisou se abrigar no segundo andar de sua residência, para onde também tentou levar e salvar da enchente alguns de seus pertences.

“Começou a chover e a água a subir. Subiu muito rápido, pelo esgoto. Estou com as crianças da minha vizinha aqui, porque a casa dela é mais baixa que a minha e só tem um andar. Lá a água atingiu tudo. Ela já perdeu tudo”, conta Tatiane.

TEMPORAL

A Defesa Civil do Estado de São Paulo havia emitido um alerta severo, recomendando que os moradores evitassem áreas de risco e buscassem abrigo em locais seguros.

Em casos de emergência, os moradores devem acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).