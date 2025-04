Carreta tomba sobre carro de passeio e mata três pessoas no Litoral de SP

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (19) deixou três mortos na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura do km 286, em São Vicente, no litoral paulista. A tragédia ocorreu por volta das 8h47, quando o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e tombou sobre um carro de passeio.



De acordo com informações da Ecovias, o condutor do carro e outros dois passageiros morreram na hora. Já o motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves.



Equipes da Ecovias, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foram acionadas e prestaram atendimento à ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.